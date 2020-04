Il centrosinistra nomina, il centrodestra strilla

COMMENTARII di Augusto Grandi / Ha strillato, l’opposizione, contro le nomine dei vertici delle aziende che fanno capo allo Stato, a partire da Eni, Enel, Leonardo-Finmeccanica.

D’altronde si conoscevano benissimo i tempi dei rinnovi di presidenti ed amministratori delegati, non era certo una novità. Senza dimenticare che buona parte dei personaggi in carica erano già stati scelti da Renzi e compagni, dunque non si è registrato un grande cambiamento.