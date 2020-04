Ciclone cassa integrazione su commercio, bar e ristoranti. Rischio chiusura

Sul commercio e sulla somministrazione si è abbattuto un tornado

L’analisi è dell’ l’Ascom in base ai dati della Regione, aggiornati al 20 aprile, in relazione al ricorso alla cassa integrazione in deroga delle aziende fino a 5 addetti e delle imprese grandi che non accedono ad altri ammortizzatori.

Su circa 24.000 aziende piemontesi che hanno presentato domande di cig in deroga più di 17.000 sono del terziario, ovvero più del 70% del totale. 6.500 sono imprese del settore del commercio al dettaglio e circa 6.200 della somministrazione, tra pubblici esercizi e ristoranti, con oltre 25.000 lavoratori sospesi. In Torino e provincia si registrano 13.184 imprese di tutti i settori che hanno inoltrato domanda per 33.671 addetti e 5.500.000 ore di sospensione dal lavoro.

“Dal turismo al commercio vediamo impatti traumatici su fatturato e occupazione. Il rischio è concreto: tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne l’alimentare, dall’abbigliamento alle librerie, dai bar ai ristoranti, hanno chiuso l’attività”. Così il presidente di Ascom Torino e di Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa.