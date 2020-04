Volt disegna una Torino migliore

Riceviamo e pubblichiamo / Da mercoledì 22 aprile, in occasione del Giorno della Terra, e nelle settimane seguenti, Volt comunicherà la sua visione per una Torino più sostenibile e competitiva

La diffusione del Covid-19 e i decreti imposti dal governo Conte ci hanno costretti in casa.

Questa necessaria sospensione della normalità ha costretto molti a interrogarsi sul futuro:

quali saranno le nostre nuove buone abitudini? Che cosa, invece, resterà legato al passato?

Noi di Volt Torino abbiamo utilizzato questo tempo per elaborare le varie proposte e spunti

nati da mesi di lavoro in cui ci siamo confrontati con le realtà del territorio legate al contesto

ambientale, partendo dalle associazioni fino a coinvolgere rappresentanti del settore

economico e dell’Università. Interrogandoci su come vorremmo la Torino del futuro, in vista

del Giorno della Terra (22 aprile), ci siamo concentrati su quali azioni politiche potrebbero

migliorare la nostra città dal punto di vista ambientale, con grandi benefici per la salute e, sul

lungo termine, risparmi per le tasche di tutti.

Vogliamo una città più ecologica e più attenta al benessere dei propri cittadini: una città che

compia scelte audaci sul piano dell’ecosostenibilità, conciliando il fondamentale diritto alla

salute con la garanzia di un futuro di prosperità per Torino e per i torinesi. Vogliamo una città

che, grazie a un ridisegnamento urbanistico, sappia sia affrontare in modo adeguato le

inevitabili sfide ambientali del futuro, sia contribuire ad aumentare la qualità della vita per i

cittadini di tutti i quartieri – periferie incluse. Vogliamo una Torino che sia all’altezza di attrarre

risorse e capitali messi in campo dal Green Deal europeo, il massiccio piano di investimenti

economici UE per l’ambiente. Vogliamo dunque una città che faccia della trasformazione

verde una delle leve fondamentali per il rilancio economico, per il miglioramento delle

condizioni di vita, per l’attrattività nazionale e internazionale.

Questa Torino avrebbe così tutte le carte in regola per risultare la prima città italiana a

concorrere ed aggiudicarsi i Green Capital Awards del 2026 una conquista che risulterebbe

anche in un’importante eco all’estero.

Al di là delle dichiarazioni, proviamo a concretizzare la nostra visione, che racconteremo in

dettaglio sulla pagina Facebook di Volt Torino:

Il primo obiettivo che ci prefiggiamo è riuscire a diminuire i giorni in cui Torino sfora il limite

di massima concentrazione di PM10. Per legge sono previsti 35 giorni: noi vogliamo

dimostrare che con maggior responsabilità di amministrazione e cittadini, per Torino è

possibile abbassare la soglia di tolleranza a soli venti giorni all’anno. Per raggiungere questo

obiettivo abbiamo sei proposte, che abbiamo chiamato 20 di aria nuova.

1. 20 km/h – portare la velocità massima in tutti i controviali a 20 km/h, con priorità d’uso ai

mezzi a trazione non motorizzati (bici) o elettrici (monopattini): in questo modo si salvaguarda

un buon numero di parcheggi e il traffico automobilistico non è escluso, ma viene subordinato

alla mobilità dolce .

2. 20 km – tale è la lunghezza delle nuove piste ciclabili che vogliamo realizzare all’anno:

servono raccordi sicuri tra i tracciati già esistenti ed è necessario creare nuovi itinerari, scelti

monitorando i flussi di spostamento casa-lavoro più congestionati dal traffico, e ascoltando le

richieste delle associazioni di categoria.

3. 20% – è l’aumento delle tariffe oraria dei posteggi e dei minimi di multa nella ZTL (con

deroga ai mezzi di consegna merci), ma anche dello sconto applicato al costo di un viaggio

andata-ritorno di chi sceglie di raggiungere il centro urbano coi mezzi pubblici. Vogliamo

ridurre il traffico nel centro cittadino, non il commercio!

4. 20 – i giorni minimi di smartworking previsti per tutti i lavoratori degli uffici comunali con

mansioni compatibili nel periodo novembre-marzo (quando le concentrazioni di PM10 sono

più alte); se le imprese private vorranno seguire il buon esempio dato dal Comune, esse

prevederanno benefici fiscali proporzionali al numero di dipendenti che avranno goduto dello

stesso periodo minimo di smartworking.

5. 20 °C – la temperatura condizionata massima (quindi limite di tolleranza incluso) di tutti gli

ambienti di lavoro comunali in inverno; anche in questo caso, le imprese private (o i cittadini)

potranno seguire il buon esempio dato dal comune, aderendo a un programma di

monitoraggio e ricevendo un premio commisurato al loro sforzo.

6. 20’ – come il modello urbanistico anglosassone dei 20 minutes neighborhood, che pianifica

la distribuzione dei servizi in modo tale che ogni cittadino non impieghi più di venti minuti, con

i mezzi pubblici, a piedi o in bici, per accedere ai servizi principali. In quest’ottica, al

ridisegnamento urbanistico si accompagnerà una riorganizzazione più razionale delle linee di

trasporto pubblico, in conformità al tipico tracciato stradale torinese.

A maggio, compatibilmente con la situazione, inizieremo la presentazione del nostro progetto

in varie zone della città: crediamo che il contatto con il territorio, con le associazioni civiche

che già si battono per raggiungere obiettivi simili ai nostri siano importantissime per costruire

una proposta condivisa ed al contempo efficace.