Torino non è Buenos Aires. Ballario racconta i bassifondi subalpini

Hector Perazzo è tornato! L’ex piedipiatti della Policia Federal argentina eroe del romanzo “Nero Tav”, uscito nel 2013, ricompare in un nuovissimo thriller che uscirà nelle edicole il 23 aprile, in distribuzione con La Stampa , come seconda uscita del ciclo Piemonte in Noir.

L'autore è ancora Giorgio Ballario e il titolo "Torino non è Buenos Aires" già intriga fin dalla copertina, sulla quale compare una bella immagine delle Porte Palatine in notturna…