Alcuni parchi di Torino, i più grandi, si trasformeranno in palestre all’aperto nella tanto attesa Fase 2

Per la sindaca Chiara Appendino «i parchi saranno centrali». L’idea è di aprire i giardini pubblici ai cittadini per fare sport individuali e, soprattutto, farli diventare palestre a cielo aperto in attesa che quelle tradizionali al coperto possano riaprire.

Saranno proprio le piccole palestre private a tenere corsi e attività nei parchi comunali, nel rispetto delle norme di sicurezza contro il coronavirus. Nel frattempo il Politecnico sta studiando il “modello cinese”: nei grandi spazi all’aperto i torinesi potranno un domani fare sport in gruppo (sempre con il dovuto distanziamento sociale).