Porta Palazzo, (Fdi): “Aprire il mercato secondo il piano sicurezza”

“Ora basta: il Tavolo provinciale per la sicurezza deve disporre la riapertura del mercato di piazza della Repubblica a Porta Palazzo, perché i cittadini onesti che vedono immigrati e squatter violare impunemente le disposizioni anti covid nelle vicinanze fini in Borgo Aurora si sentono presi in giro”

“I commercianti ambulanti hanno presentato a inizio mese un piano di svolgimento del mercato in sicurezza con soli 60 banchi a rotazione (due terzi rispetto al solito), spalmati anche nell’area non alimentare oggi vuota, accettando volontariamente la chiusura del sabato, oltre a tutte le altre misure di recinzione, distanziamento e protezioni. Perché non sono stati presi in considerazione?” Si domanda Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, che annuncia “Ho scritto al Prefetto chiedendo di ricevere gli ambulanti responsabili di Piazza della Repubblica, ma se il Tavolo per la sicurezza persevera a negare la riapertura in sicurezza chiederò al nostro vice presidente della commissione commercio in Consiglio Regionale Bongioanni di convocare in settimana una seduta dove audirli in collegamento con tutte le autorità coinvolte. Le istituzioni devono capire di comprendere la realtà fuori dai palazzi, senza inciampare in divieti irresponsabili, che regalano spazio alle realtà antagoniste che già cominciano a soffiare sul fuoco della crisi sociale”.