“Tolleranza zero per salvare Aurora e Barriera”

Riceviamo e pubblichiamo / I gravi fatti accaduti ieri pomeriggio in Corso Giulio Cesare (Polizia sotto “scacco” da decine e decine di persone), hanno mostrato all’Italia, attraverso i media, il solito copione: parole di solidarietà a partire dalla Sindaca e da tutte le Forze politiche alle forze dell’ordine, con gli spettatori che si attendevano invece parole dure e promesse di interventi futuri con il pugno di ferro.

Raffaele Petrarulo, consigliere comunale della Lista civica Sicurezza e Legalità, è impegnato da anni in prima persona con comitati e cittadini a chiedere presidi interforze e dell’esercito in Barriera ( tra le tante battaglie, la petizione del 2014 al Sindaco Fassino con oltre 1000 firme di cittadini che erano stufi della microcriminalità dilagante e che ricevette come risposta “ma siete visionari?”… con la prosecuzione del solito ping pong e rinvio di azioni risolutive).

Questo singolo atto, è l’avvertimento che non si può più porgere l’altra guancia e Petrarulo chiede alla Sindaca ed al Prefetto, di attuare immediatamente il modello #TOLLERANZAZERO adottato dal Sindaco di New York Rudolph Giuliani, che riuscì in poco tempo a fare di New York e del Bronx in particolare, una città con una vivibilità accettabile, iniziando ad inculcare alle persone che dal biglietto della metro/tram non pagato agli scippi, questi non sarebbero più stati tollerati, e così avvenne.

Da noi sono passati circa 6 anni, due Sindaci… ma siamo rimasti alle solite frasi di solidarietà: ci dispiace, ecc… ORA BASTA: “ la Sindaca e il Prefetto debbono intervenire con forze commisurate alla gravità della situazione creatasi o la zona da degradata passerà a polveriera con la miccia già innescata che o la si spegne ora o porterà ad una violenta esplosione che nessuno desidera, ma che inevitabilmente è il finale scritto da questi eventi che si stanno ripetendo sempre più con frequenza e intensità”.

Lista civica Sicurezza e Legalità