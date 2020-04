Dybala sta meglio: “Mi alleno sempre”

Paulo Dybala parla delle sue condizioni di salute ai microfoni di Tyc Sports

“Ora sto bene, molto meglio. anche perché da quando sono stato contagiato con la mia ragazza è passato molto tempo. Adesso non si può fare niente qui, e restiamo in casa perché in Italia non si può ancora uscire. Ma ci divertiamo, troviamo cose da fare. E ci alleniamo sempre”. Il calciatore ha anche raccontato del progetto Champlay, torneo di calcio alla PlayStation che ha organizzato e che ormai imminente: “In un gruppo abbiamo iniziato a prenderci in giro. E’ una situazione molto competitiva: il Chicharito Hernandez è davvero forte, ma siamo qui per divertirci”. Alla competizione parteciperanno anche il Kun Aguero, James Rodriguez e Leo Messi.