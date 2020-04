Arrestato due volte in due settimane

Secondo arresto in poco più di due settimane per un cittadino moldavo di 27 anni. L’uomo è passato dal

furto di 6 confezioni di talco in una farmacia alla rapina di un uomo in via Garibaldi.

Sabato sera il ventisettenne avvicina un cittadino, intimandogli di tirare fuori tutto il denaro che ha in tasca.

Al diniego dell’uomo, il moldavo minaccia azioni violente nei suoi confronti. La vittima allora, dopo aver

consegnato alcune monete, si allontana e segnala quanto appena accaduto al 112 NUE. Nel frattempo il

ventisettenne, non pago della cifra rimediata, prosegue il giro. Svoltando in via Barbaroux, incrocia quella

che sarà la sua prossima vittima. Chiede nuovamente soldi, minaccia. Ma una donna alla fermata

dell’autobus, che assiste all’intera scena, prontamente allerta il 112 NUE. A questo punto il moldavo tenta la

fuga, incamminandosi in direzione di un distributore automatico. La Volante giunta sul posto individua

l’uomo e lo arresta per rapina.