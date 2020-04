Tutti insieme con Tennis United

Tennis United è l’iniziativa che Atp e Wta hanno lanciato. Si tratta di un nuovo show settimanale che andrà in onda tutti venerdì sulle loro piattaforme digitali

A condurlo saranno Vasek Pospisil e Bettanie Mattek-Sands, vincitori di Gran Slam in doppio. Il format proporrà interviste e discussioni con protagonisti di entrambi i circuiti e con altri personaggi del mondo del tennis, oltre a un collage degli spunti più interessanti della settimana attraverso i post dei giocatori sui social media. Non mancherà uno sguardo su ciò che la comunità del tennis sta facendo sotto il profilo del sostegno a chi in questo momento è grande difficoltà. La “prima” dello show è stata postata sulle pagine Facebook e sui canali YouTube di Atp e Wta, mentre alcuni spezzoni sono anche su Twitter e Instagram.