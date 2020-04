Pasquetta virtuale al Castello di Pralormo

100 mila tulipani in fiore sui social e su www.castellodipralormo.it. Annullata anche la tradizionale caccia all’uovo di cioccolato

Come ogni anno, nei giorni di Pasqua al Castello di Pralormo Messer Tulipano raggiunge il massimo splendore, con 100 mila tulipani in fiore. Causa Corona Virus non sarà possibile ammirarli di persona, ma collegandosi ai social o al sito www.castellodipralormo.it per effettuare una visita virtuale a parco e castello. A guidarla raccontando segreti e piccole grandi storie, sarà anche a Pasqua e Pasquetta Consolata Pralormo, ideatrice della manifestazione.

“Vi aspettiamo il prossimo anno per la caccia alle uova di Pasqua di cioccolato, un evento dedicato ai bambini. – dice Consolata Pralormo – Prende spunto dal fatto che in questo periodo le galline bianche del Parco depongono le uova tra i muscari, fiori blu a forma di pannocchiette”.