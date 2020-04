Il deodorante non copre il profumo di marijuana: pusher arrestato

Gli agenti del Commissariato San Secondo hanno fermato un giovane, poi sanzionato amministrativamente, che aveva da poco acquistato sostanza stupefacente.

Di lì a poco sono riusciti a risalire e a individuare il pusher in via Barletta. Quest’ultimo, un italiano di 27 anni, alla vista degli agenti è entrato in un portone della via.

Quando gli agenti hanno fatto accesso allo stabile, hanno subito percepito un forte odore di marijuana.

Visto che l’ascensore era fermo al terzo piano si sono diretti lì. Una volta giunti al piano, hanno trovato una

delle porte aperte, con all’interno due persone che spruzzavano deodorante. Uno dei due ha consegnato ai

poliziotti sostanza stupefacente, ragione per la quale è stato poi sanzionato amministrativamente. La

sostanza gli era stata ceduta proprio dal ventiquattrenne lì recatosi.

All’interno dell’alloggio, infatti, c’era anche il ventisettenne. Nel suo portaocchiali i poliziotti hanno

rinvenuto alcuni grammi di marijuana. Altro stupefacente dello stesso tipo, una sessantina di grammi, è

stato trovato in un armadio sul balcone dove il ragazzo lo aveva nascosto perché seguito dalla Polizia.

Nel corso della successiva perquisizione a casa del pusher, gli agenti del commissariato hanno rinvenuto

un’altra sessantina di grammi di marijuana. Il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza

stupefacente ai fini di spaccio.

