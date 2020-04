Operatore sanitario insultato perché salta la fila al supermarket

Un operatore sanitario che aveva fatto cinque ore di turno, è passato all’ora di pranzo dal supermercato Pam del Lingotto prima di iniziare il servizio pomeridiano.

Come riporta il quotidiano Repubblica, si tratta di un consulente psicologo trentenne che lavora in comunità terapeutica. Quando è entrato mostrando il badge all’ingresso del supermercato per l’ingresso preferenziale riservato a medici, infermieri e personale sanitario nel periodo di emergenza covid-19, è stato aggredito verbalmente da numerose persone in fila che lo hanno pesantemente insultato. Succede anche questo