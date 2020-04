Forza Italia: “M5S ha perso il treno del silenzio”

“L’unica scorciatoia che conosce il M5s è quella dei social, altro che quella della patrimoniale. Per rintuzzare i propri fedelissimi rispolverano l’asfittica questione Tav chiedendo che vengano rimessi in gioco i fondi per evitare l’applicazione della patrimoniale.

Siamo di fronte a degli sciacalli mascherati da uomini di governo, da cialtroni travestiti da governanti, da incapaci camuffati da statisti. Non è bastato oggi il ministro Azzolina che, invece di concertare con i sindacati il governo della scuola italiana in questo delicato momento, annuncia estemporaneamente sui social la chiusura dell’anno scolastico, mandando a quel paese qualsiasi voglia da parte dei ragazzi di impegnarsi sulla teledidattica.

Oggi ci tocca anche sentire dai nuovi scienziati della politica, gli europarlamentari grillini, la proposta di dirottare i fondi TAV per affrontare il coronavirus. Una vera e propria genialità quella di sottrarre fondi agli investimenti, magari per fare un po’ di spesa pubblica a pioggia che tanto piace a Grillo & compagni. Poco importano le penali, le sceneggiate dell’analisi costi-benefici, il via libera del Parlamento: il mondo 5stelle è questo. Un disco rotto che già stonava in tempi normali, ma che ora repelle qualunque persona di buon senso consapevole che questi soggetti hanno in mano il futuro di un Paese che, fra qualche settimana, sarà chiamato a ripartire in un contesto di crisi epocale. Siamo di fronte a dei disperati privi di tutto: dell’umiltà di ascoltare, dell’esperienza lavorativa, delle basilari qualità cognitive per apprendere sul campo e adattarsi. Con persone del genere non c’è dialogo alcuno, perché con il nulla non puoi interloquire. Il M5s ha capito che sta gestendo il futuro degli italiani, che sta indebitando le generazioni future per decenni essendo la minoranza di una minoranza del Paese? In qualsiasi Paese civile ormai saremmo di fronte ad un governo di unità nazionale. Qua invece siamo ancora di fronte ad un partito che pensa immancabilmente ai propri interessi di bassa bottega elettorale, non comprendendo che la bottega è già stata pignorata. Un invito: uscite dal Palazzo, uscite dalla gabbia dorata del web costellata di vostri troll, e tornate sul pianeta terra, svestiti dal ruolo di casta che anzitempo avete imparato perfettamente ad esercitare. Vi accorgerete che senza politiche industriali e di rilancio, senza investimenti strutturali, senza ripensare le filiere produttive l’Italia farà la fine della Grecia senza aver bisogno del tanto vituperato Mes. E sarete voi ad averla ridotta sul lastrico nel vostro delirio di onnipotenza. Vi preoccupavate dei pieni poteri di Orban, pensate a quello che state facendo in Italia. Voi sì che state esercitando i pieni poteri in modo irresponsabile”. Ad affermarlo in una nota i deputati di Forza Italia Paolo Zangrillo, Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.