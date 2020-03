Federscherma in campo nella lotta al coronavirus

Le federscherma è scesa in campo per l’emergenza coronavirus

Numerose le società, i tecnici e i preparatori atletici che operano online per tenere il rapporto con gli atleti, altrettante le iniziative di solidarietà e le raccolte fondi promosse da realtà schermistiche in tutta Italia. Come quella promossa dal consiglio federale: presidente e consiglieri hanno scelto di autotassarsi per acquistare dieci fonendoscopi, da donare al reparto “Covid-19” di Medicina Interna del Policlinico Tor Vergata di Roma.