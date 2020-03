Falso volantino da segnalare alla polizia

E’ un falso volantino, all’apparenza del Ministero dell’Interno, in tema di Coronavirus

Sconosciuti lo hanno diffuso in numerose città italiane, sulle facciate dei palazzi e negli androni. Il testo invita i residenti a lasciare le abitazioni in attesa che si concludano delle inesistenti operazioni di controllo da parte delle autorità. La questura di Torino avverte che potrebbe trattarsi della mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle case per rubare, e invita la cittadinanza a segnalare la presenza del volantino alle forze dell’ordine.