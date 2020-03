Scanderebech: “Dalla cultura un aiuto per superare l’emergenza”

Ieri si è svolta una lunga videoconferenza della Commissione Cultura del Comune di Torino sulle ricadute dell’emergenza coronavirus sul mondo della Cultura

Dichiara la Consigliera Comunale di Torino Federica Scanderebech: “C’è tutto un pezzo del mondo culturale che con le proprie personali forze e competenze sta mettendo a disposizione il proprio talento per aiutare a superare l’emergenza attivamente.

E’ di ieri l’iniziativa del pittore internazionale Ernesto Morales, che da anni lavora e vive a Torino, e che ha avviato tramite i suoi canali internazionali un crowdfunding indirizzato alla Città della Salute di Torino. A ogni donatore il pittore regalerà una sua piccola opera. Un esempio da perseguire, Ernesto Morales ha dovuto annullare tutte le sue mostre, in questi giorni avrebbe dovuto esporre a Parigi e poi in altre capitali: tutto annullato, ma il suo talento lo userà per donare una consistente cifra ai nostri ospedali. Un grande plauso a queste iniziative”.

Aggiunge la consigliera: “Il mondo della cultura può fare molto in questo momento ed è un indispensabile sostegno anche psicologico e con un forte ruolo sociale per la ripresa finita l’emergenza”.

Dichiara Ernesto Morales: “Come ognuno di noi, anche io sto provando a interrogarmi su quale sia il modo migliore per rendermi utile in queste difficili settimane e sento che vorrei farlo attraverso il mio lavoro. Per mantenere vivo il contatto con l’Arte sto dedicando questi lunghi giorni di isolamento alla pittura e alla poesia, e ho deciso di impegnarmi in prima persona attraverso la realizzazione di una serie di opere che saranno donate a chi parteciperà alla raccolta fondi “Uniti con l’Arte” da me creata per aiutare gli ospedali di Torino, la città dove vivo da tanti anni, nell’affrontare l’emergenza Covid-19. E lancia l’hashtag: #uniticonlarte”.

https://www.gofundme.com/f/uniti-con-l039arte