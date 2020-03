Il disgusto per il calcio vip può essere contagioso nel dopo virus

“Fate presto!” Qualcuno forse ricorda il famigerato titolo con cui Il Sole 24 Ore invocò l’arrivo di Mario Monti. Il grigiocrate che fece felice Confindustria e massacrò gli italiani.

La bella personcina che, tra le altre cose, impose un drastico taglio alla sanità. Le famiglie dei deceduti ringraziano sentitamente. Ora qualcuno ci riprova. Addirittura riproponendo lo slogan, leggermente modificato, come definizione di una lista elettorale per l’Enasarco. Giusto per chiarire che di cattivo gusto si può anche morire ma non ci si può rinunciare…

