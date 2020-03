Respira Torino, un aiuto per superare l’emergenza

Riceviamo dalla Fondazione Caterina Farassino e pubblichiamo / “Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi ” è la frase che Brecht nella Vita di Galileo fa pronunciare al grande scienziato, subito dopo l’umiliante abiura alla quale fu costretto di fronte al Tribunale dell’Inquisizione in risposta ad un’ingenua osservazione del suo interlocutore, A. Sarti, il quale aveva definito “sventurata la terra che non ha eroi”

In questo drammatico periodo storico che stiamo attraversando a causa della diffusione del Covid-19, il

pianeta Terra tutto e anche la nostra città si trovano nella sventurata condizione di aver bisogno di quegli

eroi che da sempre combattono quotidianamente in prima linea per garantire la salute di tutti noi, di

accudire e curare i contagiati e continuare in ogni caso la cura e le terapie per i malati generici e

intensivi. Questi eroi sono i nostri medici ed il personale infermieristico dei reparti di terapia intensiva,

lunga degenza e pronto soccorso. Purtroppo l’emergenza alla quale bisogna fare fronte in questi giorni

ha evidenziato, da parte degli operatori sanitari impegnati alacremente senza requie, la carenza di alcuni

dispositivi di sicurezza indispensabili al contenimento del contagio quanto mai subdolo ed

indiscriminato.

Sovente i gangli della burocrazia e la carenza materiale sanitario impongono tempistiche e prassi che si

scontrano con la drammatica urgenza contingente. Non possiamo permetterci di attendere oltre.

Bisogna agire subito! Il momento richiede uno sforzo unanime e rapido da parte di tutti. Di noi e voi che

lavoriamo da casa, che stiamo giustamente rispettando le norme e i divieti imposti dal Decreto

Ministeriale -DPCM 11 marzo 2020 – di non uscire di casa ed avere comportamenti individuali etici e

responsabili.

Per questo motivo la Fondazione Caterina Farassino ha deciso all’unanimità, su proposta della sua

Presidentessa Valentina e del Comitato Scientifico tutto, di fare una deroga allo Statuto fondativo che

prevede interventi mirati di raccolta fondi con la finalità del sostegno e della tutela dei bambini – come

era nel sogno incantato che vedeva attraverso gli occhi di Caterina – e di destinare i proventi delle

raccolte fondi del 2019 e di aprire oggi – con delibera di massima urgenza – un crowdfunding specifico

chiamato RESPIRA TORINO mirato all’acquisto immediato ed urgente, con consegna immediata ed

urgente, dei dispositivi di profilassi e sicurezza:

• Visor

• Occhiali

• Tute in Tyvek

• Mascherine FPP3

• Termometri auricolari con copri sonda monouso

Ad oggi sono state consegnate 380 tute in Tivek al reparto Covi2 dell’Ospedale Molinette, 80 tute

in Tyvek al reparto Covid dell’Ospedale di Rivoli . Abbiamo ordinato15 termometri auricolari

per l’Ospedale “Umberto I” Mauriziano e verranno consegnati tra circa 7 giorni. 500 mascherine

FPP3 sono in arrivo per gli Ospedali Torinesi e la consegna è stata stimata in 7-10 giorni.

Siamo in contatto con un fornitore Ospedaliero che la prossima settimana ci darà notizie riguardo

l’acquisto di “Invertitori di flusso” e proprio questa mattina abbiamo contattato un’azienda che si

potrebbe occupare di stampare in 3D le valvole dei respiratori in modo da riuscire a sdoppiarli.

Riguardo a questo ultimo punto stiamo però aspettando il parere dei medici dei reparti Covid.

Il ricavato della raccolta fondi, lanciata oggi tramite tutti i canali di comunicazione a nostra

disposizione, sarà devoluto ai Reparti Covid della Città di Torino.

L’obiettivo della donazione è l’acquisto dei dispositivi di sicurezza e prevenzione elencati in

favore di chi, eroicamente sta svolgendo un ruolo fondamentale a livello locale, nazionale ed

internazionale nel cercare di limitare la diffusione di Covid-19 e di curare chi risulta positivo

al contagio. Un aiuto non solo per Torino, per l’Italia ma per tutti i Paesi e gli esseri umani

colpiti da questa emergenza sanitaria.

Si potrà fare una donazione attraverso il portale di Crowfunding Gofundme al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/respira-torino

oppure all’Iban della Fondazione Caterina Farassino : IT43P0608501000000000020300

Sempre Brecht affermava che «Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano

un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono

quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili».

I nostri medici ed infermieri non sono degli eroi, fanno semplicemente e con devozione il loro

lavoro, ma sono qualcosa di più: sono gli indispensabili.

Diventa un po’ indispensabile anche tu: sostieni con noi RESPIRA TORINO!

Valentina Farassino – Presidente Fondazione Caterina Farassino

Il Comitato Scientifico Fondazione Caterina Farassino

Per maggiori informazioni: info@fondazionecaterinafarassino.it