Cirio lancia l’allarme: “Terapia intensiva verso la saturazione”

Il governatore del Piemonte lancia l’allarme: “Stiamo arrivando al livello di saturazione della terapia intensiva”

Questo, dice il presidente Alberto Cirio, “nonostante la Regione Piemonte abbia raddoppiato i posti letto. Se questa curva non si abbassa rischiamo davvero di non farcela, di qui il mio appello accorato a Roma di inviare ventilatori in base alle effettive urgenze e agli effettivi bisogni”.

Il governatore ne ha parlato ai microfoni di Centocittà, su Radio Uno Rai. A proposito del materiale sanitario, Cirio ha osservato: “Qualcosa inizia ad arrivare ma è ancora poco”