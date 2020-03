Appello per le carceri piemontesi

Subito provvedimenti concreti volti a garantire la salute pubblica dei cittadini (reclusi e non) e l’immediato ripristino delle basi dello stato di diritto!

NON C’E’ PIU’ TEMPO: DA PARTITO RADICALE, ASSOCIAZIONI E PERSONALITA’ APPELLO AL PRESIDENTE CIRIO SULLA SITUAZIONE DELLE CARCERI PIEMONTESI

Egr. Presidente Cirio,

nel ringraziarLa fin d’ora per ciò che potrà fare, Le chiediamo di rivolgere al Governo la richiesta di intervento per ciò che riguarda la situazione delle carceri del Piemonte aggravata dall’emergenza coronavirus.

Facciamo nostro l’appello “messaggio alle Istituzioni” del Partito Radicale (sottoscrivibile su www.partitoradicale.it) e chiediamo a Lei e a tutte e tutti, cittadine e cittadini, Associazioni, personalità, di scongiurare quella che appare tristemente come una strage annunciata.

In un momento nel quale in più Paesi del mondo si mettono in atto disposizioni volte ad alleggerire le carceri per la pandemia in corso, nel nostro Paese ci si ostina a restare su posizioni suicide, pericolose e antipopolari. Da più parti non vige alcun senso di responsabilità e fantasmi di vecchia data aleggiano alla ricerca di sciacallaggi politici agitando stracci di populismo.

Per il Piemonte e le sue carceri chiediamo senso di responsabilità al fine di esercitare ogni azione volta con la nonviolenza a gestire una situazione diventata insostenibile che rischia di avere ripercussioni non solo all’interno delle mura del carcere ma anche per quella parte di società considerata “libera”.

Oltre ai membri del Consiglio Generale del Partito Radicale Sergio Rovasio e Mario Barbaro e l’Associazione Marco Pannella di Torino hanno aderito all’Appello:

Alberto De Santis (Presidente Camera Penale Piemonte e Valle D’Aosta), Avv. Marco Ciurcina, Avv. Davide Mosso, Blanca Briceno (Associazione AiresVen), Enrico Buemi (segreteria Regionale PSI), Galgano Palaferri (coordinatore nazionale di UpL_UnionePerLeLibertà e presidente di PiemonteLiberale)