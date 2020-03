Sui mezzi Gtt vietato l’ingresso dalla porta anteriore

Nuovi provvedimenti per emergenza COVID-19

GTT ha provveduto all’adozione di ulteriori accorgimenti per far fronte all’emergenza Coronavirus. Da martedì 10 marzo è in atto la chiusura temporanea della porta anteriore su bus e tram urbani ad integrazione dell’analoga misura già adottata sui bus extraurbani. Si sale dalle porte centrali e da quelle posteriori. Sono sospese, fino al 15 marzo, le cene sui tram ristoranti “Gustotram” e “Ristocolor”, mentre la salita sull’ascensore della Mole Antonelliana è sospesa in contemporanea alla chiusura del Museo del Cinema.