Champions donne, soddisfazione per l’assegnazione a Torino

“Con l’assegnazione della finale di Champions League viene riconosciuto il lavoro fatto dalla Figc per la promozione del calcio femminile.

La scelta dello stadio di Torino rappresenta un premio per quanto la Juventus, così come altri club, insieme alla Federazione, sta facendo per la crescita del movimento”. Dal Portogallo dove si trova in occasione della partita tra le azzurre giocheranno e la nazionale di casa per l’Algarve Cup, in programma mercoledì, così parla la ct Milena Bertolini a proposito dell’assegnazione a Torino della finale di Champions donne. Si giocherà allo Stadium. “Torino si conferma sempre più come capitale dello sport internazionale”, commenta la sindaca Chiara Appendino.