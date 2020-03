Lazio in testa, ma il campionato è una buffonata

Domenica 1 marzo / Stranissima domenica di campionato! Cinque gare, compreso il derby d’Italia Juventus Inter, sono state rinviate a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta, oltre a quella di Torino, delle partite Milan Genoa, Parma Spal, Sassuolo Brescia e Udinese Fiorentina

E ciò è accaduto anche se in Piemonte e in Friuli le restrizioni saranno allentate già a partire dalla giornata odierna. Governo e federazione sono stati ondivaghi sulle decisioni da prendere fino a sabato pomeriggio: prima si è parlato di disputare le competizioni a porte chiuse; poi si è deciso per il rinvio per non dare l’impressione al mondo intero che l’Italia sia un paese allo sbando a causa dell’infezione.