“Troppa emergenza strombazzata a corrente alternata”

Raffaele Petrarulo, consigliere al Comune di Torino, non ci sta ai continui e “schizofrenici “messaggi e comportamenti che vengono impartiti e attuati, tra i tanti, osserva: “scuole chiuse e mezzi di trasporto in funzione senza nessuna limitazione , funerali “no” e palestre riaperte senza poter fare la doccia e in modalità stop and go. O c’e’ l’Emergenza o ci stiamo facendo “karakiri” da soli… anzi siamo già ormai malati cronici, senza una cura realistica e di prossima guarigione: questa crisi economica ha ulteriormente aggravato senza possibilità di ripresa la nostra città, il nostro Paese, molto di più di questa eccezionale influenza , questa sì con future ripercussioni sulla salute italiana, spero di sbagliarmi, senza eguali per pericolosità e conseguenze”.