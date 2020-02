Laus (Pd): “Agire insieme anche sul fronte economico”

Il senatore torinese del Pd Mauro Laus, a proposito dei rischi che corre l’economia a causa della vicenda coronavirus afferma:

“Bene ha fatto il governatore Cirio ad annunciare che chiederà al governo lo stato di crisi per le imprese piemontesi colpite dall’emergenza Coronavirus.

Bisogna agire sul fronte economico oltre a quello sanitario e bisogna agire in fretta”

Prosegue Laus: “Auspico che la sindaca del capoluogo e il presidente dell’Anci regionale siano della partita. Io ci sarò e con me sono convinto ci saranno tutti i parlamentari del territorio. Senza bandiera. Così come è stato dall’avvento delle misure straordinarie per contenere il contagio”.