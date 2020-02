Coronavirus, la polizia municipale sospende gli alcoltest

Per precauzione anticontagio sono stati sospesi tutti gli accertamenti di alcol test e i test per la positività alle sostanze stupefacenti. Le pattuglie dei Vigili urbani ridurranno il più possibile il contatto con le persone, eseguendo solo compiti di viabilità. Ai sospetti in stato di ebbrezza al volante, saranno quindi inflitte solo sanzioni amministrative.