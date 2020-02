Mondojuve, un Carnevale coi fiocchi allo Shopping Village

Giorni di fantasia invaderanno i corridoi dello Shopping Village Mondojuve, tra palloncini, esibizioni sul ghiaccio, personaggi dei cartoni animati, workshop per i bambini e un nuovo negozio di dolci e leccornie per i più golosi

Domenica 23 Febbraio

Presso la Galleria Artemisia di Mondojuve (strada Debouché, Vinovo), ci sarà un “Meet & greet” con un super ospite amico dei bambini, protagonista del cartone animato più gettonato del momento: il coniglietto Bing.

Si esibirà per salutare e intrattenere i suoi piccoli fan a partire dalle 15 fino alle 19, ogni ora per circa venti minuti.

Dal 24 al 28 febbraio

Sempre per i piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni (non compiuti), verrà organizzato – dal 24 al 28 febbraio – un laboratorio presso l’area Kids intitolato “Ti conosco, mascherina” per creare la propria maschera di Carnevale.

A disposizione, cartoncini, piume, colori e ogni altro tipo di materiale che servirà per fare la mascherina più originale che ci sia per poterla sfoggiare e farla vedere agli amici.

Le attività dei bambini sono organizzate tutti i mesi, tutte con temi diversi, pronte per dedicare la giusta attenzione e non annoiare mai i piccoli visitatori.

Martedì Grasso – 25 Febbraio

Il 25 febbraio, alle 16:30, andrà in scena il consueto spettacolo sul ghiaccio degli atleti della società sportiva P.A.T, ormai famoso per gli habitués. Presso la Piazza Centrale dello Shopping Village la pista di pattinaggio, inaugurata lo scorso gennaio, si maschererà per la festa di Carnevale regalando agli spettatori uno show colorato e divertente con musiche e coreografie creative a tema. L’esibizione è, come sempre, aperta a tutti gli appassionati e gli amanti di questa disciplina. Per chi vorrà a sua volta provare l’ebrezza di pattinare sul ghiaccio, l’impianto osserverà i soliti orari non appena finito lo spettacolo: dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dal mattino, dalle 10:00 alle 13:00, e al pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00. Chi non fosse munito di pattini potrà noleggiarli direttamente sul posto, gratuitamente durante la settimana e al costo di 2€ al paio per la durata di un’ora il sabato e la domenica. I pattinatori si esibiranno per l’ultima volta a fine stagione, in occasione della Festa della Donna.

Ma non finiscono i regali di Mondojuve…

Il 22, 23 e 25 febbraio saranno distribuiti gratuitamente palloncini dai mille colori e zucchero filato ai bambini in maschera presso l’apposito desk in Galleria Artemisia.

Per chi non può proprio fare a meno dei dolci, il centro amplia la sua offerta commerciale con un nuovo negozio di bonbons e peccati di gola sia dolci che salati: ODStore è il posto giusto per i più ghiotti e per chi non sa resistere a nuove tentazioni.

Coccole per i bambini…

Il 22 e il 23 febbraio, all’ingresso del negozio, potranno essere truccati da mani esperte e trasformarsi così in quello che desiderano per festeggiare al meglio il Carnevale.

…e per i più grandi

Proseguono intanto fino al 29 febbraio i Saldi Autunno/inverno!

Dall’abbigliamento alle calzature, dagli articoli per la casa agli accessori per il tempo libero, dall’elettronica ai beni e servizi per la persona fino al pet.

Grazie alla sua vasta offerta commerciale Mondojuve offre un’esperienza di shopping in grado di soddisfare tutte le esigenze.