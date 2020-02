Mirafiori Motor Village, Grande festa di Carnevale

Al Mirafiori Motor Village è tutto pronto per accogliere la Festa di Carnevale di domenica 23 Febbraio.

Domenica 23 febbraio dalle ore 15

Piazza Riccardo Cattaneo, 9 Torino

Ingresso Gratuito

Sarà un grande evento fatto di giochi, musica, show e naturalmente maschere!

Nel weekend dedicato al lancio di Panda e 500 Hybrid, il Mirafiori Motor Village dedica un intero pomeriggio alle famiglie e invita tutti nella grande Sala Polivalente per la festa di Carnevale green più divertente di sempre.

Tra scenografie colorate, animazione e bugie, il party sarà anche l’occasione per giocare insieme a rispettare l’ambiente!

Dal ruba bandiera eco-friendly per spiegare in modo divertente ai bambini come funziona la raccolta differenziata, ai lab creativi con materiali di riciclo, dall’Eco-band, il corner per trasformare cartone, bottiglie, cannucce e tappi in inediti strumenti musicali, alle maschere e agli origami amici della natura.

Un pomeriggio di allegria ma anche un momento dedicato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni per avvicinarle ai temi ecologici attraverso divertenti laboratori e colorate attività.

Mirafiori Motor Village

Piazza Riccardo Cattaneo, 9 10137 Torino

Telefono: 011 – 753 8257

www.mirafiorimotorvillage.it