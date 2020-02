Al via il Gran Carnevale di Carmagnola 2020: l’investitura di Re Peperone e della Bela Povronera, il Gran Galà Retrò, la sfilata dei carri e la grande veglia.

Dal 19 al 25 febbraio 2020 a Carmagnola (TO)

www.comune.carmagnola.to.it

Tutti gli eventi sono gratuiti

Tanti gli eventi in programma, con l’investitura di Re Peperone e della Bela Povronera alla quale parteciperanno oltre 200 figuranti, il Gran Galà Retrò con musica e balli anni ’50-’70, magia e animazioni, baby dance e truccabimbi per bambini e ragazzi e la chiusura con la sfilata di carri allegorici e la grande veglia danzante.

Anche quest’anno la Proloco e il Comune di Carmagnola propongono un ricco cartellone di eventi per festeggiare il Carnevale, tutti ad fruizione gratuita.

Da mercoledì 19 a martedì 25 febbraio sono in programma tanti appuntamenti per grandi e piccini.

19 febbraio: Il Re Peperone e la Bela Povronera

Si comincia mercoledì 19 febbraio alle 21:00 presso il Salone Antichi Bastioni con la tradizionale cerimonia di investitura di Re Peperone e della Bela Povronera, alias Lorenzo Piana e Karin Borga, con la presentazione della popolare artista Sonia De Castelli.

Un evento che si svolge da tantissimi anni e nel quale il Sindaco Ivana Gaveglio consegnerà alle maschere cittadine le chiavi della città.

La tradizionale ricorrenza, alla quale parteciperanno oltre 50 paesi con più di 200 figuranti, quest’anno riveste un significato particolare per il fatto che Loreno Piana festeggia il suo 30° anniversario nei panni di Re Peperone.

22 febbraio: il Gran Galà Retrò

Sabato 22 febbraio alle 20:30 sempre presso i Bastioni, prenderà il via il Gran Galà Retrò, evento clou di questa edizione del carnevale carmagnolese.

Sulle note della Società Filarmonica di Carmagnola, il Galà sarà dedicato agli anni ‘50-’70 e tutti sono invitati a partecipare con un abbigliamento a tema per ballare sulle musiche della Carneval Band della Filarmonica carmagnolese.

Durante la serata verrà premiato il costume più bello e più fedele al tema con una smart box contenente un weekend per due persone.

La serata sarà allietata anche da pillole di magia e animazione per ragazzi dai 3 ai 10 anni a cura de La Tana dei Monelli.

23 febbraio: baby dance, truccabimbi e Nutella Party

Domenica 23 febbraio i bambini saranno i protagonisti della giornata.

Dalle 15:30 presso gli Antichi Bastioni, baby dance con Madame Zorà, truccabimbi a cura della Croce Rossa Italiana Volontari del Soccorso e Nutella Party a cura della Pro Loco.

25 febbraio: Sfilata dei carri allegorici e Grande Veglia Danzante

Si chiude in bellezza martedì 25 febbraio con due appuntamenti: alle ore 15, la grande sfilata dei carri allegorici con Re Peperone e la Bela Povronera.

Il percorso sarà il seguente: Piazza Olimpiadi, Via Roma, Viale Barbaroux, Via Alberti, Via Roccati, Via Roma, Piazza Olimpiadi.

Alle 21, agli Antichi Bastioni, la Grande Veglia Danzante chiuderà i festeggiamenti con l’Orchestra I Roeri.