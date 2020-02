Un ragazzo italiano di 19 anni insieme con la fidanzata diciottenne gestiva una centrale di spaccio di stupefacenti

Sono stati scoperti dai carabinieri in appartamento di Torino in San Salvario.

E’ stato arrestato il giovane e denunciata la ragazza. I due vendevano al dettaglio hashish e marijuana. I clienti dovevano citofonare per salire in casa. I militari hanno sequestrato 420 grammi di sostanze stupefacenti, sei tritaerba, un bilancino di precisione e mille euro in contanti.

(foto archivio)