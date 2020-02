Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, donerà all’ospedale Regina Margherita il compenso della sua partecipazione al Festival di Sanremo

Non si conosce ancora la cifra esatta, ma si parla di più di 140 mila euro da utilizzare per la manutenzione e miglioramento dei reparti dell’ospedale infantile torinese, al quale la modella aveva già fatto beneficenza in passato.