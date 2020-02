CR7: “35 anni, ma la mia età biologica è 25

Cristiano Ronaldo, 35 anni appena compiuti, vuole conquistare per la sesta volta la Champions

“E’ difficile, dipende da molti fattori, però è possibile: abbiamo la squadra per riuscirci, e comunque dobbiamo procedere un passo per volta”

Così CR7 in un’intervista rilasciata a Canal 11, il canale tematico portoghese. “La mia età biologica è di 25 anni. A 35 non pensavo di vincere tutto quello che ho vinto, e non ho mai pensato di ritrovarmi a quest’età a pescare a Madeira! Il gol più bello della mia carriera non è facile sceglierlo, certo il più difficile è stata la rovesciata allo Stadium”. Allora giocava ancora nel Real.

