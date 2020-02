Lunedì 3 è stato il giorno di febbraio più caldo degli ultimi 62 anni in Piemonte

Lo afferma Arpa -Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Un record che riguarda non solo le massime, 27.3 gradi a Cumiana (Torino), 27 nel centro città, ma persino le medie delle temperature in pianura, che hanno registrato 22.3 gradi per le massime, 12.9 le medie, 5 le minime. In un quarto delle stazioni meteo Arpa è stato ottenuto il nuovo record di temperatura massima per febbraio.