Coronavirus, a Caselle i controlli della temperatura sui voli internazionali

Sono stati attivati oggi nell’ambito delle misure di prevenzione del Coronavirus, i controlli sanitari su tutti i voli internazionali in arrivo presso l’Aeroporto Sandro Pertini di Torino

Tutti i passeggeri e gli equipaggi in arrivo dall’estero verranno sottoposti al controllo della temperatura corporea, che avverrà dopo lo sbarco, all’interno del Terminal. Se ne occupa il personale della Sanità Aerea e del Sistema di Emergenza 118 con l’impiego di termometri a infrarossi a rilevazione frontale.

Le farmacie torinesi in campo

Si attivano anche le farmacie, attraverso una locandina con le indicazioni utili per una corretta informazione sul coronavirus. L’iniziativa è delle oltre 700 farmacie di Torino e Città metropolitana per consigliare i cittadini ad adottare adeguati comportamenti igienico-sanitari per prevenire la diffusione del virus.