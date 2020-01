Bel tempo (e smog) per tutto il mese

Sarà un gennaio senza piogge e nevicate, salvo qualche goccia sui settori alpini di confine

Le previsioni a lungo termine pubblicate su Nimbus.it, il portale della Smi -Società Meteorologica Italiana non vedono un cambiamento del tempo che permetta di ridurre la concentrazione di micropolveri e il relativo smog nell’aria di Torino. Il weekend in corso vede rafforzata l’alta pressione dall’Atlantico all’est Europa e anche nelle altre due decadi di gennaio il tempo sarà stabile con temperature superiori alla norma del periodo, soprattutto in alta collina e in montagna. Conseguenze dell’alta pressione saranno diffuse foschie e nebbie previste già da lunedì.