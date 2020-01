“Stesi dalle tesi”, il bel sapere che unisce anche a Torino

Sabato 11 gennaio dalle 20.00 alle 22.00 inizia dal Café Lumiere di Torino il Tour 2020 di STESI DALLE TESI – Il Bel Sapere che ci unisce condividendo le tesi di laurea.

Un divertente format di innovativo intrattenimento educativo per dare una seconda vita alle tesi di laurea attraverso un originale storytelling partecipato, rispolverando e condividendo storie saperi, passioni, idee e talenti che si celano dentro ad esse.

Un progetto di promozione culturale ed inclusione sociale, che consiste nell’originale riproposizione delle tesi di laurea, intese come prodotto culturale da far rivivere e divulgare in maniera attraente, divertente e coinvolgente tra un pubblico il più ampio e variegato possibile.

Protagoniste dell’incontro saranno 5 persone laureate di ogni età, con le loro tesi di laurea riguardanti qualsiasi argomento.

La partecipazione a Stesi dalle Tesi è infatti aperta a tutti tramite call pubblica e la compilazione del relativo modulo di partecipazione o inviando un messaggio sulla pagina www.facebook.com/stesidalletesi

Le 5 persone laureate protagoniste e il pubblico partecipante, interagendo e giocando tra loro, avranno modo di rivalutare e scoprire le tesi di laurea quali strumenti di intrattenimento educativo e di esempio concreto di cultura come bene comune fondato sulla bellezza della condivisione e partecipazione,

perché come diceva il poeta latino Orazio “Solo conoscenza e apprendimento vi porteranno ovunque voi vogliate arrivare”

Il prezzo di 8 € comprende intrattenimento, food e drink.

Per partecipare tra il pubblico, basta esserci!

Link evento; https://www.stesidalletesi.it/eventi/eventi-in-programma/