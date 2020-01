Smog, Verdi: “Occorre cambio di passo”

Riceviamo e pubblichiamo

A Torino e nel resto della Pianura Padana ormai non piove più da qualche settimana e gli effetti sulla qualità dell’aria, si vedono già

Lo smog, complice l’inversione termica tipica di questo periodo, è salito oltre i limiti consentiti dalle normative europee

Negli scorsi giorni l’ordine dei medici ha fatto sapere quali rischi ed effetti si corrono quando le sostanze inquinanti nell’aria superano una certa soglia. Come partito ecologista, chiediamo alle istituzioni che governano in Piemonte più attenzione all’ambiente, partendo proprio dalla qualità dell’aria, attuando per esempio politiche per sviluppare in maniera capillare la mobilità sostenibile, potenziare il trasporto pubblico locale incentivando i cittadini torinesi e della provincia a lasciare a casa l’ auto offrendo un’ alternativa quando si limita la mobilità privata. Ancora investire su politiche Green, potenziare la riforestazione urbana e il cambio di tutti gli impianti di riscaldamento più datati.

Crediamo che per le prossime amministrative, del comune di Torino del 2021, occorrerà avere una forza politica Ecologista come Europa Verde, parte già integrante della grande famiglia dei Verdi Europei, capace di impegnarsi ed essere sentinella , affinché il sogno Verde possa diventare realtà costruendo un nuovo modo di stare insieme.

Diventa indispensabile riunire tutti gli Ecologisti, volontari dell’ambientalismo, comitati e semplici cittadini sotto un unico riferimento politico ” Europa Verde”.

Così in una nota i due portavoce dei Verdi-Europa Verde Piemonte,Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi e il Referente del Comitato di Europa Verde Torino, Antonio Fiore.

(Foto Maiorano)