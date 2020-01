Il viaggio del Club Lions Alba Langhe alla riscoperta dell’Africa

Il viaggio ideale alla volta dell’altopiano di Kinangop in Kenia sarebbe dovuto cominciare durante il concerto di Natale del 21 dicembre, il giorno del Solstizio d’Inverno, al Teatro Busca di Alba con l’Ensemble Le Muse. L’utile del ricavato avrebbe dovuto essere donato per l’Ospedale di North Kinangop.



Si abbandonava la prima soluzione per una proposta albese a favore dei disabili con una panchina che sarà allestita in un Parco comunale a cura del Club Lions di Alba Langhe, Panathlon e Associazione Ginnaste Alba. Citando una frase di Kuki Gallman del suo romanzo Sognavo l’Africa: <<Un viaggio lungo mille miglia comincia con un passo solo>>.

Preparare una missione così importante alla volta dell’Ospedale di Kinangop richiede tanti passi.

La missione guidata dal professor Bruno Frea, parte sabato 11 gennaio e durerà fino a giovedì 30 gennaio. Sarà composta oltre che da Bruno Frea, socio Lions del Club Alba Langhe, da Simone Agosti ( Torino),Erika Palagonia, specializzanda di Ancona ma laureata a Torino,Giulia Garelli, specializzanda a Milano, ma laureata a Torino, Stefano Pagliarani, giornalista marchigiano e cine operatore e Tommaso Lo Russo, presidente del Club Lions Alba Langhe.

Nell’immaginario collettivo ci sono Malindi, Watamu, il fascino dei Safari, i Masai e una lingua, lo swaili che si legge e si scrive come l’italiano. Mentre pochissimi sanno del Plateau di KINANGOP ed è là, nell’altopiano che Bruno Frea svolge la sua attività medica di urologia come volontario nella missione dove si trova il Presidio ospedaliero North Kinangop Catholic Hospital.

A Kinangop sono già andati altri albesi, ma sicuramente, al rientro, da questa nostra missione sarebbe opportuno una tavola rotonda che documenterebbe meglio l’attività che vi si svolge.

Il nosocomio si trova a circa 130 Km da Nairobi, in un altopiano a 2500 metri di altezza, nella regione abitata dalla popolazione Kikuyu e fa parte della Diocesi di Nyahururu.

Lo dirige il missionario padovano don Sandro Borsa, che presta il suo servizio in Kenya da oltre 25 anni. In questa struttura sono impegnate anche le 10 religiose della Congregazione “Piccole Figlie di S. Giuseppe” di Verona.

È l’unica struttura ospedaliera nella zona e quindi è un servizio essenziale per la popolazione locale di circa 350.000 abitanti.

Ci riferisce don Alessandro << Che i ricoveri del 2019 sono stati 10,571, ma meno dello scorso anno. L’occupazione dei letti è scesa al 62% ma è aumentato il numero dei posti letto da 237 a 305 mentre il periodo medio di degenza è diminuito da 6.5 a 5.4 giorni a seguito dell’aumento della qualità sanitaria e del miglioramento delle cure mediche.

Sono aumentati in assoluto i pazienti di Chirurgia e di Terapia Intensiva e, al di là del confronto con il 2018, anche di Medicina e Maternità. In Chirurgia abbiamo assunto un altro medico ortopedico e nella Dialisi siamo passati da 4 a 6 macchine (circa 150 sessioni al mese) per un servizio più accessibile ai pazienti. Questa stabilità con crescita esprime la fiducia della comunità nei nostri servizi e giustifica la licenza ospedaliera al Quinto Livello>>.

Oltre 360 collaboratori sostengono quotidianamente l’Ospedale: clinici, infermieri/e e OS, tecnici, personale amministrativo e di manutenzione, di servizi e di sicurezza, i impiegati nelle attività artigianali e di Suore. La maggioranza sono molto giovani perché vi è nutrito ricambio, specialmente verso l’impiego pubblico. Abbiamo comunque un buon numero che è con noi da molti anni (anche 40) e che condividono i nostri ideali missionari. Noi li consideriamo la ricchezza più grande dell’Ospedale, perché da essi dipende non solo la qualità del servizio, ma anche l’esistenza stessa>>.

Progetti e sogni per il futuro: << D’altra parte durante il prossimo anno dovremo preparare il secondo piano quinquennale (2021-2026) dell’ospedale. Vorremmo completare la Pediatria nuova con Neonatologia intensiva e “mamme canguro”. Il prossimo febbraio abbiamo la consegna di 6 nuove unità abitative e abbiamo in programma l’allargamento della Terapia intensiva (altri 6 letti attrezzati) e della Endoscopia (stanza riservata),l’allargamento e pavimentazione della cucina, la trasformazione del vecchio asilo in stanze per gli “Interni”, sala per incontri pubblici e mensa e la sistemazione dell’entrata dell’ospedale sulla nuova strada asfaltata. Come sopra detto il finanziamento sarà “Lilliput” unito alle risorse dell’ospedale stesso; comunque, come sempre la realizzazione sarà soggetta al “Non fare mai passi più lunghi della gamba. Fra i sogni (piccoli) ci sono anche un defibrillatore>>.

Sognare è anche quello di rendere l’ospedale più autosufficiente e questa è la motivazione del coinvolgimento del Club Lions Alba Langhe e del suo presidente,Tommaso Lo Russo che dovrà fare una ricognizione dell’esistente e assicurare gli eventuali stakeholders sul come dare una mano all’Ospedale nel suo percorso verso l’autosufficienza economica.

Un viaggio lungo e intenso che Frea e Lo Russo stanno compiendo da alcuni mesi in Piemonte presso Istituzioni e Enti.

Per Bruno Frea è la 13 missione in Africa, ma per il presidente del Lions Tommaso Lo Russo sarà un viaggio alla scoperta dell’Africa, ma anche della propria anima, perché il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi….

Aiutateci ad aiutare dicono Bruno e Tommaso.