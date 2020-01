Arrivano i burattini con “Il circo in città”

Spettacolo di animazione teatrale con burattini e attore

Sabato 11 gennaio 2010 alle ore 16

a L’asola di Govi, Docks Dora via Valprato 68 pad. F, Torino Valentina e Stefano Cera metteranno in scena Il circo in città

In un noioso pomeriggio, tra un video su youtube ed una notifica da facebook, i nostri protagonisti decidono di vivere una avventura entrano nel circo appena arrivato in città.

Burattinai Valentina e Stefano Cera

Per informazioni e prenotazioni contattare 346 6405263