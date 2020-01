Leggende e segreti dello sci

Fino al 21 gennaio 2020 a Pragelato per iniziativa del Comune e della Fondazione G. Guiot Bourg viene presentata la mostra “La Storia dello Sci a Pragelato e nelle Valli” a cura del Museo Civico Entografico del Pinerolese – Musep e Centro Arti e Tradizioni Popolari.

La mostra documenta il vissuto dello sci, dell’approccio e della pratica di questa disciplina

sportiva con successo di atleti e della passione unica nutrita da tantissimi, delle gare e della neve

bella e tanta. Mostra sciatori, generazioni sugli sci, gli impianti dell’epoca, e con essa il paesaggio,

i villini, l’equipaggiamento. Dai bianchi e neri si arriva alle immagini a colori e si raggiunge

l’esperienza dei Giochi Olimpiici Invernali di Torino 2016 e dei IX Giochi Paralmpici. Le Valli

Olimpiche, Pragelato al centro dell’attenzione del mondo.

Lo fa con immagini poste su pannelli, vecchie cartoline e fotografie color seppia, articoli,

documenti, ma anche oggetti ed articoli del mondo dello sci e della Olimpiadi provenienti dal

Musep, da collezioni private e dai pragelatesi.

“La mostra sulla Storia dello Sci a Pragelato e nelle Valli” presso

l’Ufficio del Turismo rappresenta uno spaccato importante per la storia e l’identità del nostro

Comune e della nostra comunità. Riscoprire le radici culturali e ambientali di un territorio è sempre

un’iniziativa lodevole e di qualità. – Afferma il Sindaco di Pragelato Giorgio Merlo – E rileggere

come si è dipanata la storia dello sci in queste vallate non può che essere un momento fortemente

aggregante e anche istruttivo per non dimenticare la nostra antica e moderna vocazione. Per questi

motivi ritengo questa mostra importante e significativa per Pragelato, per la Via Lattea, per il

pinerolese e per l’intero Piemonte.”

L’esposizione allestita negli spazi dell’Ufficio del Turismo verrà inaugurata giovedì 26 dicembre

alle ore 17 con la partecipazione delle autorità e sarà visitabile nel periodo, tutti i giorni dalle ore 9

alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

“La Fondazione G. Guiot Bourg ha collaborato volentieri nella ricerca di documenti, articoli di

giornale e vecchie fotografie sulla storia dello sci di discesa e di fondo a Pragelato. – dice Elena

Ghezzi Matheod Presidente Fondazione Gujot Bourg – Io personalmente ricordo quegli anni con

nostalgia: il 1970 la salita nel cestello al Clot della Soma, il 1977 con la collaborazione alla nuova

scuola di sci di discesa, il 2006 le Olimpiadi. Guardando le foto di ieri e di oggi non si può non

provare sentimenti contrastanti.”

“Siamo lieti di aver potuto collaborare alla definizione di questa mostra sulla storia dello Sci a

Pragelato e nelle valli, con l’operato del Direttore Ezio Giaj e altre professionalità e per questo

ringrazio l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Giorgio Merlo e la Fondazione G. Guiot

Bourg, la Presidente Elena Ghezzi Matheod – evidenzia la Presidente del Musep e Centro Arti e

Tradizioni Alessandra Maritano. – . Il Museo Etnografico del Pinerolese è una realtà dinamica e

aperta, e la sua espressione si manifesta nella disponibilità ed impegno a far conoscere e a

valorizzare il patrimonio culturale e sociale delle comunità e la loro storia in ogni possibile luogo

di incontro e a collaborare per farlo emergere e portarlo a contatto dei visitatori con proposte

diverse.”

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e di Turismo

Torino e Provincia