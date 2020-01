Centro si’, ma perché non decolla?

Dunque, siamo di fronte ad una palese contraddizione

Da un lato alcuni autorevoli commentatori e

politologi continuano a sostenere la tesi che la crisi del sistema politico italiano e’ sostanzialmente

riconducibile all’assenza di un “partito di centro” che possa garantire la stabilità in un contesto che

ormai, di fatto, e’ sempre più proporzionale.

Un “partito di centro” che, sostengono sempre gli

opinionisti e i cattedratici di questo filone, si rende anche necessario perché rappresenta una

costante storico e politica del sistema democratico vigente nel nostro paese dal secondo

dopoguerra. Al contempo, però, una seconda corrente di commentatori e di opinionisti – cioè quelli

che rappresentano l’ormai nota intelligentia italiana, anche se prevalentemente salottiera e

aristocratica – sostiene all’unisono che i presunti quattro partiti che puntano oggi ad occupare

quello spazio politico, e cioè Renzi, Calenda, Carfagna e Toti, sono destinati a giocare un ruolo del

tutto marginale perché si tratta di uno spazio politico virtualmente richiesto ma elettoralmente

incapace di sfondare. Appunto, una contraddizione in se’.

Ora, senza neanche prendere in considerazione i vari partiti cattolici, o di cattolici, o dei cattolici o

di ispirazione cristiana spuntati in questi ultimi tempi – che del resto non vengono mai citati o

ripresi da nessun commentatore laico o cattolico che sia – e’ indubbio che si tratta di un nodo che

prima o poi dovrà essere politicamente sciolto. Perché se è vero che una “politica di centro” – e

non un “partito di centro”, quindi – si rende più necessaria nel nostro paese per la specificità e la

profondità che storicamente rappresenta in un sistema politico come quello italiano, forse è giunto

anche il momento di dire che questa politica non si traduce con un nuovo partito ma all’interno di

partiti già esistenti. Perché ci sarà pure un motivo se le decine di esperienze e di tentativi messi in

campo in questi lunghi 25 anni dopo la fine della Dc sono miseramente ed irreversibilmente falliti.

E questo, quindi, resta il vero nodo da sciogliere. Un nodo che chiama in causa anche e

soprattutto i cattolici democratici e i cattolici popolari. La vera sfida, dunque, seppur in un contesto

politico, sociale, e culturale fortemente trasformistico e quindi destinato a cambiare rapidamente e

rocambolescamente, resta quella di far sì che la “politica di centro” tanto decantata ricominci ad

avere una cittadinanza attiva all’interno della dialettica politica italiana. Una politica che, come tutti

sanno, significa molte cose contemporaneamente: dal senso della moderazione alla cultura di

governo; dalla capacita’ di ricomporre gli interessi contrapposti attraverso una sintesi feconda e

costruttiva al senso delle istituzioni; da una cultura riformista alla qualità della democrazia alla

volontà stessa di battere la radicalizzazione della lotta politica italiana. Altroché il “linguaggio

dell’odio” e la riproposizione del semplice – seppur sempre utile – “buon senso ed educazione”.

Un patrimonio e un giacimento culturale, politico, sociale, di governo, etico e intellettuale che non

possono più essere sacrificati sull’altare della povertà e della mediocrità del dibattito politico

contemporaneo. E il doppio, anche se opposto e alternativo, richiamo dei nostri commentatori,

opinionisti e politologi sulla necessità della “politica di centro” e, al contempo, sulla inconsistenza

“dei partiti di centro”, alla fine ci aiuta a riflettere e a ritrovare una via d’uscita da uno stallo ormai

sempre più insopportabile e nocivo per la stessa democrazia italiana e per le nostre istituzioni

democratiche.

Giorgio Merlo