Quattro Nazioni: Italia batte Grecia 11-8

Cuneo, 3 gennaio 2020

Un’Italia solida, granitica e a tratti spettacolare supera 11-8 la Grecia, nella prima giornata del Quattro Nazioni in svolgimento fino al 5 dicembre a Cuneo. Azzurri sempre avanti nel punteggio (9-5 massimo vantaggio in apertura di terza frazione) e trascinati dalla cinquina di Di Fulvio, appena nominato miglior giocatore al mondo della stagione 2019, e dalle parate di Del Lungo comandate di una difesa che concede appena un gol in superiorità numerica agli ellenici sulle sei chance a disposizione. Domani la nazionale di Alessandro Campagna, oro iridato a Gwangju 2019, affronta alle 20.30, sempre in diretta su Waterpolo Channel, gli Stati Uniti sconfitti 15-10 dall’Ungheria nel match che ha aperto il programma del Quattro Nazioni.

Italia-Grecia 11-8

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 5, Luongo 1, Di Somma , Fondelli , Velotto 1, Renzuto Iodice , Echenique 1, Figari 2, Bodegas 1, Bruni , Dolce , Nicosia . All. Campagna.

Grecia: Zerdevas , Genodounias 3, Kakaris 1, Kapotsis 1, Fountoulis 1, Papanastasiou , Gkiouvetsis , Argiropoulos Kanakakis , Mourikis , Kolomvos , Gounas 2, Vlachopoulos , Galanidis . All. Vlachos

Arbitri: Tiozzo (Cro) e Ortega (Esp)

Note: parziali 5-4, 3-0, 2-3, 1-1. Superiorità numeriche: Italia 1/2 e Grecia 1/6 + 3 rigori. Spettatori 1000 circa. In porta Galanidis (G). Zerdevas (G) subentra a Galanidis a inizio terzo tempo. Del Lungo (I) para un rigore Fountoulis a 2’22 del quarto tempo

Foto LC Zone