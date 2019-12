Nuoto: formazione qualifiche Uisp

I Corsi per le qualifiche Tecnico Educatore Nuoto e Tecnico Acquafitness, si terranno nel periodo Gennaio/

Marzo 2019

– Corso Tecnico Educatore Nuoto Uisp

– Corso Tecnico Acquafitness Uisp

– Corsi per Giudici Arbitri Uisp (Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato)

I Corsi per le qualifiche Tecnico Educatore Nuoto e Tecnico Acquafitness, si terranno nel periodo Gennaio/

Marzo 2019, presso la sede del Regionale Uisp Piemonte, per le lezioni di Teoria, e presso Piscine gestite da

Uisp in Torino e Provincia, per le lezioni di Pratica.

I due Corsi hanno un percorso formativo di base unico, con la possibilità di frequentare le

restanti ore dei due percorsi formativi in orari diversi e con Quote agevolate per l’iscrizione contemporanea ad

entrambi i Corsi.

La Riunione Informativa, di presentazione Corsi, si è tenuta il 19 dicembre.

tel 011.4363484

(Giovedì ore 10:00-13:00 / 19:00-22:00)

aquatime.it/uisppiemonte.php