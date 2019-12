La pasionaria No Tav ha preferito il carcere

Per il procuratore generale Francesco Saluzzo “la signora Dosio ha avuto molte possibilità di scelta per non andare in carcere”

L’arresto è stato effettuato applicando, ha aggiunto il magistrato, “con rigore le norme che ci sono date e che sono presidio di legalità e di imparzialità”

Come è noto, ieri la pasionaria No Tav, 73enne, è stata arrestata a Bussoleno. Nicoletta Dosio, era stata condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 al casello di Avigliana dell’autostrada del Frejus. La Dosio non ha chiesto misure alternative e ha preferito il carcere. Aveva più volte disatteso gli arresti domiciliari per recarsi a manifestare contro la Torino-Lione