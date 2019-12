Quando Verrà Natale tutto il Mondo cambierà. Titoli e unica strofa di una canzone di Antonello Venditti. Primi anni ’70. Si ripete come una dolce ossessione per significare che nulla sarà diverso

Mi sa che in questo 2020 nulla cambierà. Anzi dobbiamo augurarci che rimanga tutto come è stato. Per ora cerchiamo di trascorrere un buon Natale in famiglia e ( per quanto possibile ) in serenità.

Duretta, ma non impossibile. Fino alla fine messi alla prova i nostri già fragili nervi. In Regione la

fa da padrone l’ arresto di Roberto Rosso. Pochi i difensori e i più arrabbiati sono i suoi,

anzi, precisamente, gli ex suoi. Marrone chiede la sua destituzione dal Consiglio Regionale e

Cirio e la Giunta non lo vogliono più vedere. La Storia si incaricherà di spiegare il perché si è ficcato

in questo ginepraio da cui difficilmente ne uscirà.

Vero che saranno i giudici che decideranno, ma noi rimaniamo basiti del perché persona così

esperta come Roberto Rosso abbia accettato di frequentare simili soggetti. Alberto Cirio è

esasperato: ieri ho fatto quello che voi Fratelli d’Italia mi avete chiesto di fare…ora faccio di

testa mia. E Furia segretario regionale PD chiede di far decadere l’ intero consiglio e rivotare.

Manco i suoi ci credono e rimandano al mittente la proposta. La Giunta e la maggioranza

reggeranno. Non ci sono dubbi o speranze in proposito. Una maggioranza che andrà

avanti e, certamente, verrà giudicata per ciò che farà o non farà. In giunta poi ci sono

galantuomini come Andrea Tronzano. Una giunta che non può essere collusa con la ‘ndrangheta. Ad oggi la regione ha

un punto a suo favore sulle autonomie con relativo accordo con le minoranze tranne che con i

pentastellati, ma si sa’ che loro sono un altra cosa. Ed un punto a sfavore: caos sulle nomine

degli Enti come l’Atc o FinPiemonte. Ma si sa, la perfezione è di un altro pianeta. Chi persevera

sono i pentastellati. Tra un monopattino e l’altro e mezzi pubblici allo sbando il caos è assicurato. Ed

abbiamo finalmente capito perché la Pisano è diventata Ministro della Ricerca. Sarà perchè amica e

sodale di Casaleggio junior? Pinzillacchere, e se mai avessimo dei dubbi ora abbiamo la certezza. Non volevano

cambiare il sistema , volevano solo sostituire gli altri con loro. La classe non è acqua e Grillo

urla: ora tocca a noi. Poveri quelli del PD che gli fanno da stampella. E Zingaretti corre dietro

Franceschini: fermiamoli, dopo sarà troppo tardi. Se poi arriva l’evanescente Toninelli il disastro

è assicurato. Forse a Torino qualche novità ci sarà. Dipenderà dalle elezioni politiche anticipate.

Viceversa i pentastellati non ce li schiodiamo fino a fine legislatura. Comunque vada una sola certezza:

Chiara Appendino, come nelle migliori tradizioni grilline non sarà più sindaca nella nostra

città. Pizzarotti è l’unico riconfermato al secondo giro perché non più pentastellato. Tutto qui,

semplicemente. Se poi il PD vorrà dare una mano a Chiara con improbabili alleanze è libero di fare. Il

suicidio assistito è un reato in Italia. Ma anche ciò, penso , credo non avverrà. Pensiamo a

trascorrere un sereno Natale. Come cantava Venditti non cambierà nulla ma almeno diamoci un po di giorni di serenità e,

perché no, di spensieratezza. Male non fa.

Patrizio Tosetto