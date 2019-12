La vignetta di Mellana

In un’ epoca e in un paese in cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinioni o giudizi, il signor Palomar ha preso l’abitudine di mordersi la lingua tre volte prima di fare qualsiasi affermazione. Se al terzo morso di lingua è ancora convinto e della cosa che stava per dire, la dice; se no sta zitto. Di fatto, passa settimane e mesi interi in silenzio.

(da Palomar di Italo Calvino)

Dopo essermi morso la lingua tre volte mi sento ancora di dire che tutto questo neoliberismo é un efficace ricostituente per il neofascismo.

Claudio Mellana