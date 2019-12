Lega: “Con autonomia migliori servizi”

Da Palazzo Lascaris

Dichiara il Consigliere Regionale Andrea Cerutti (Lega): “A 76 anni dalla Carta di Chivasso, la Regione Piemonte, con una maggioranza allargata, vota finalmente la sua autonomia. Si tratta di un primo passo per conferire un mandato forte a questa amministrazione regionale, nel momento in cui discuteranno le materie oggetto di devoluzione con lo Stato centrale”.

Aggiunge Cerutti (Lega): “Apparentemente potrebbe sembrare un provvedimento che non abbia grande incidenza sulla vita quotidiana, invece, è l’esatto opposto e presto i cittadini ne toccheranno con mano i risvolti positivi. Siamo stati i primi in Regione Piemonte ad assumerci questa responsabilità ed ad aver votato convintamente questo provvedimento proprio ad inizio mandato, perché lo reputiamo indispensabile per il nostro operato futuro. La situazione disastrosa ereditata dalla scorsa giunta non può che essere superata partendo da questo atto indispensabile, che porterà più competenze, più efficienza, più responsabilità e più risparmi”.

Conclude Cerutti: “Un Nord, forte, unito e virtuoso richiede che la propria responsabilità nella gestione della spesa venga riconosciuta per fornire sempre migliori servizi ai propri cittadini”.