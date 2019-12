Alle Poste per consegnare le letterine di Babbo Natale!

Gli alunni della scuola primaria all’ufficio postale per consegnare le lettine a Babbo Natale.

Si rinnova il tradizionale appuntamento natalizio presso lo spazio Filatelia in Via Alfieri 10 a Torino. Domani 20 dicembre alle ore 10:30 gli alunni della scuola primaria “Emilio Salgari succ. Berta” si recheranno all’ufficio postale per consegnare le letterine di Babbo Natale.

Un’iniziativa di Poste Italiane per custodire e tramandare il valore della parola scritta in un’epoca guidata dal digitale.

Durante l’evento, i Postini di Babbo Natale raccoglieranno le letterine dei bambini per consegnarle a Babbo Natale.