Il movimento No Tav: “Una grande giornata di lotta per la Val di Susa”

Secondo i No tav ieri si è trattato di “Una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Il movimento No Tav, a distanza di quindici anni dall’esperienza della Libera Repubblica della Maddalena e dal 3 luglio, ha dimostrato ancora una volta che ha la forza di arrivare là dove la devastazione del territorio è all’ordine del giorno”. Così ha commentato il movimento No Tav, a conclusione della marcia di ieri, parlando della presenza di “20 mila persone”.

IL TORINESE