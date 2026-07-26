Secondo i No tav ieri si è trattato di “Una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Il movimento No Tav, a distanza di quindici anni dall’esperienza della Libera Repubblica della Maddalena e dal 3 luglio, ha dimostrato ancora una volta che ha la forza di arrivare là dove la devastazione del territorio è all’ordine del giorno”. Così ha commentato il movimento No Tav, a conclusione della marcia di ieri, parlando della presenza di “20 mila persone”.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Il movimento No Tav: “Una grande giornata di lotta per la Val di Susa”
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